Я люблю писать, люблю умное кино и хорошие книги, люблю путешествовать, водить машину и ездить на поезде...гулять с собакой рано утром в выходной день, а еще хороший ...
Приветствую вас, дорогие читатели и коллеги!
Я начинающий журналист. Однажды побывала на одном журналистском мероприятии, увидела реальную работу профессионалов и пообщалась с очень интересными людьми. Тогда и определила журналистику, ...
Не хочется приветствовать вас приевшимися фразами, поэтому поздороваюсь по-испански: буэнос диас, господа! Меня зовут Настя Харченко и я постараюсь не утомить вас своими работами, а точнее - писать ...
Привет всем! Меня зовут Виктория, я 1992 года рождения, буду писать для вас под псевдонимом Никаэм. Не хочу говорить громких слов о том, что я – журналист ( ...
Меня зовут Александра Симонова. Я родилась в Москве. По основной специальности я филолог, несколько лет в 1990-х годах работала корреспондентом в газете, в отделе информации. Журналистика – моя первая ...
Здравствуйте,меня зовут Катерина Вейса. Я студентка уральского государственного университета им. А. М. Горького (УрГУ), учусь первый год на кафедре журналистики. Журналистика - это моя жизнь!
Считаю себя абсолютно творческим человеком! Уже ...
Меня зовут Екатерина Илюкевич. Я начинающий журналист. Мечтаю в будущем иметь творческую профессию и прилагаю максимум усилий для реализации собственных целей. Учусь в Московском Педагогическом Университете и на курсах журналистики. ...
Учусь заочно на филологическом факультете. Работаю тележурналистом на областном ТВ, хотя начинала в газете.
Мне 21 год, учусь в Академии управления при Президенте Республики Беларусь на специальности государственное управление и право.
Хочу писать о литературе,поскольку это моя огромная страсть.
Родилась 13 сентября 1986 года, живу в Украине, г.Запорожье (это где всемирно известный заповедник и колыбель казачества - «остров Хортица»). В июне 2009 года защитилась на бакалавра русской филологии и ...
Я родилась 18 мая 1992 года в городе Новокуйбышевске Самарской области. В этом году окончила школу. ...
Меня зовут Бойкова Анастасия Алексеевна. Я начинающий журналист. Этим летом у меня выходит первая книга «Миг жизни», которая написано о маленьких детях и их собственном мире.
Я родилась в Москве, но училась в школе Екатеринбурга, закончив школу, я переехала обратно в Москву, чтобы поступать в университет.
Разрешите представиться. Меня зовут Светлана. Я - студентка Коломенского Государственного Педагогического Института, или просто - КГПИ. ...
Доброго времени суток. Меня зовут Анной Ловчиковой. В настоящий момент я явлюсь студенткой ИГА, окончиваю третий курс юридического факультета.
В ...
Студенческие годы – лучшие годы нашей жизни. Именно так считает большинство россиян, даже несмотря на то, что этот период жизни у многих ассоциируется с финансовыми трудностями и вечной нехваткой денег ...
Порой нечто изобретенные давно, бывает не только уникальным во время своего появления, но так же спустя много лет это ...
На дворе 21 век. Век современности,эпатажа и чего-то нового. Прогуливаясь по улицам современного города,можно услышать как уже знакомые песни,так и доселе неизвестную музыку.Иногда ...
«Родина бывает разная,
Но у всех она одна!»
Народная пословица.
Родина-это земля, на которой ты живёшь и трудишься. Это знают все. Да, но ведь ...
В преддверии празднования 70 летия победы в великой Отечественной войне и на фоне последних геополитических и макроэкономических ...
Интервенции Банка России на валютном рынке, в рамках которых он покупает валюту на сумму от 150 до 400 млн долларов в ...
Минобрнауки готово рассмотреть вопрос о выделении отдельной квоты студентам из вузов ДНР и ЛНР при поступлении в российские вузы. В этом году в ДНР ...
Здравствуйте, это моя первая публикация, мои первые шаги в будущее. Я давно для себя решила, что не хочу всю жизнь просидеть в скучном сером офисе перед экраном монитора ...
Как сообщает ЕАН со ссылкой на данные рэнкинга «Эксперт РА», Уральский Межрегиональный Банк с 1 мая 2014 года по 1 мая ...
Фрагмент эфира Вести FM от 25.10.2011г.
Российский журналист Аркадий Бабченко публично сообщил о том, что за ним следят сотрудники полиции...
К середине 2000-х жанр женской прозы несколько изжил себя. Герой «Решета» - Анна Козлова, очень вовремя предложившая вниманию читателей нечто вроде женской антипрозы...
Трудно переоценить чрезвычайную важность информационной составляющей жизни современных людей. Знаменитое высказывание о том, что тот, кто владеет информацией, владеет миром, сегодня ...
27 марта 2015 года в отеле «Редиссон Блю, аэропорт Шереметьево» компания «2Всервис» совместно с компанией «Cisco» провела семинар-обучение для представителей крупнейшего ...
Опрос, проведенный «Лабораторией Касперского» совместно с независимой аналитической компанией B2B International показал, что свыше 35% владельцев компьютеров и мобильных гаджетов в ...
«Проповедью должны быть наши жизни, а не наши слова»
Томас Дже
фферсон
В первой части нашей беседы о ...
Петька пылил ногами. Теплая земля согревала босые ступни. Мелкие камни забивались между пальцев. Покусывал тонкий золотистый стебель пшеничного колоса. В потной ладони сжимал очищенные зерна.
Солнце припекало макушку.
Тропа ...