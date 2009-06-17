В мире журналистики

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Студентам повысят стипендии с 1 сентября 2016 года

Студенческие годы – лучшие годы нашей жизни. Именно так считает большинство россиян, даже несмотря на то, что этот период жизни у многих ассоциируется с финансовыми трудностями и вечной нехваткой денег ...



Август 13, 2016 | Ваш отзыв | Далее

Креатив 19 века

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Порой нечто изобретенные давно, бывает не только уникальным во время своего появления, но так же     спустя много  лет это ...



Октябрь 3, 2015 | Ваш отзыв | Далее

Не такой как все

На дворе 21 век. Век современности,эпатажа и чего-то нового. Прогуливаясь по улицам современного города,можно услышать как уже знакомые песни,так и доселе неизвестную музыку.Иногда ...



Август 23, 2015 | Ваш отзыв | Далее

Мой родной край

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«Родина бывает разная,

Но у всех она одна!»

Народная пословица.

Родина-это земля, на которой ты живёшь и трудишься. Это знают все. Да, но ведь ...



Август 23, 2015 | Ваш отзыв | Далее

Патриотизм на обочине

В преддверии празднования 70 летия победы в великой Отечественной войне и на фоне последних геополитических и макроэкономических ...



Июнь 27, 2015 | Ваш отзыв | Далее

Действия Банка России на валютном рынке могут привести к длительному ослаблению курса рубля

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Интервенции Банка России на валютном рынке, в рамках которых он покупает валюту на сумму от 150 до 400 млн долларов в ...



Июнь 15, 2015 | Ваш отзыв | Далее

Министерство образования и науки выступило за упрощение порядка перевода студентов из ДНР и ЛНР в российские вузы.

urfuМинобрнауки готово рассмотреть вопрос о выделении отдельной квоты студентам из вузов ДНР и ЛНР при поступлении в российские вузы. В  этом году в ДНР ...



Июнь 13, 2015 | Ваш отзыв | Далее

Это мой выбор!

Здравствуйте, это моя первая публикация, мои первые шаги в будущее. Я давно для себя решила, что не хочу всю жизнь просидеть в скучном сером офисе перед экраном монитора ...



Июнь 3, 2015 | Ваш отзыв | Далее

Уральские банки теряют деньги вкладчиков

 

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Как сообщает ЕАН со ссылкой на данные рэнкинга «Эксперт РА», Уральский Межрегиональный Банк с 1 мая 2014 года по 1 мая ...



Июнь 3, 2015 | Ваш отзыв | Далее

Вечность

13041760-R3L8T8D-1000-33Вечность - именно она делает человека сильнее, именно она укрепляет силу воли и дает человеку шанс на лучшее. Многие ним пользуются, ...



Май 18, 2015 | Ваш отзыв | Далее


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ПУТЬ В МОНАСТЫРЬ (II часть)

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«Проповедью должны быть наши жизни, а не наши слова»
Томас Дже
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     В первой части нашей беседы о ...

18 Фев 2015 | Ваш отзыв | Далее

Диалоги

Петька пылил ногами. Теплая земля согревала босые ступни. Мелкие камни забивались между пальцев. Покусывал тонкий золотистый стебель пшеничного колоса.  В потной ладони сжимал очищенные зерна.
Солнце припекало макушку.

Тропа ...

15 Фев 2015 | Ваш отзыв | Далее