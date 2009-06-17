Наши журналисты о себе

Я люблю писать, люблю умное кино и хорошие книги, люблю путешествовать, водить машину и ездить на поезде...гулять с собакой рано утром в выходной день, а еще хороший ...

Приветствую вас, дорогие читатели и коллеги!

Я начинающий журналист. Однажды побывала на одном журналистском мероприятии, увидела реальную работу профессионалов и пообщалась с очень интересными людьми. Тогда и определила журналистику, ...

Не хочется приветствовать вас приевшимися фразами, поэтому поздороваюсь по-испански: буэнос диас, господа! Меня зовут Настя Харченко и я постараюсь не утомить вас своими работами, а точнее - писать ...

Привет всем! Меня зовут Виктория, я 1992 года рождения, буду писать для вас под псевдонимом Никаэм. Не хочу говорить громких слов о том, что я – журналист ( ...

Меня зовут Александра Симонова. Я родилась в Москве. По основной специальности я филолог, несколько лет в 1990-х годах работала корреспондентом в газете, в отделе информации. Журналистика – моя первая ...

Здравствуйте,меня зовут Катерина Вейса. Я студентка уральского государственного университета им. А. М. Горького (УрГУ), учусь первый год на кафедре журналистики. Журналистика - это моя жизнь!

Считаю себя абсолютно творческим человеком! Уже ...

Меня зовут Екатерина Илюкевич. Я начинающий журналист. Мечтаю в будущем иметь творческую профессию и прилагаю максимум усилий для реализации собственных целей. Учусь в Московском Педагогическом Университете и на курсах журналистики. ...

Учусь заочно на филологическом факультете. Работаю тележурналистом на областном ТВ, хотя начинала в газете.

Мне 21 год, учусь в Академии управления при Президенте Республики Беларусь на специальности государственное управление и право.

Хочу писать о литературе,поскольку это моя огромная страсть.

Родилась 13 сентября 1986 года, живу в Украине, г.Запорожье (это где всемирно известный заповедник и колыбель казачества - «остров Хортица»). В июне 2009 года защитилась на бакалавра русской филологии и ...

Я родилась 18 мая 1992 года в городе Новокуйбышевске Самарской области. В этом году окончила школу. ...

Меня зовут Бойкова Анастасия Алексеевна. Я начинающий журналист. Этим летом у меня выходит первая книга «Миг жизни», которая написано о маленьких детях и их собственном мире.

Я родилась в Москве, но училась в школе Екатеринбурга, закончив школу, я переехала обратно в Москву, чтобы поступать в университет.

Разрешите представиться. Меня зовут Светлана. Я - студентка Коломенского Государственного Педагогического Института, или просто - КГПИ. ...

Доброго времени суток. Меня зовут Анной Ловчиковой. В настоящий момент я явлюсь студенткой ИГА, окончиваю третий курс юридического факультета.

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